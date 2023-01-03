51-летний ельчанин перевел мошенникам более 3 миллионов рублей

А 32-летняя липчанка с 28 по 30 декабря решила «поиграть на бирже» и «вложила в пассивный доход» более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

В период с 30 декабря по 1 января жители Липецкой области отдали мошенникам более 6 миллионов рублей. В том числе 4 миллиона 180 тысяч рублей доверчивые липчане потеряли, играя на брокерских площадках.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 32-летняя липчанка с 28 по 30 декабря решила «поиграть на бирже» и «вложила в пассивный доход» более 1 миллиона 100 тысяч рублей.



51-летний ельчанин с октября занимался покупкой и продажей акций одного из предприятий добывающей отрасли, к концу года сумма «вложенных» средств составила более 3 миллионов рублей.



Почти 500 тысяч 50-летний липчанин перевел на «безопасный счет», поверив в историю о получении третьими лицами доступа к персональным данным и совершению финансовых операций по покупке акций на бирже.



Попытка поиска работы в интернете закончилась для 51-летнего мужчины потерей 21 тысячи рублей, и передачей данных банковской карты мошенникам.



30 декабря в полицию обратился 52- летний мужчина, попавший на классическую уловку мошенников «помощь в блокировке операции по списанию денежных средств». В общей сложности липчанин перевел 1 миллион 404 тысячи рублей - это не только свои, но и заёмные средства.



Покупка 50-летней липчанкой новогоднего подарка - долгожданного щенка закончилась потерей 55 тысяч рублей.