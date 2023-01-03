Сегодня в Липецке: идём на температурный рекорд и что делать, если в Новый год приспичило жениться

Есть уже, минимум, одна причина, по которой сегодняшний день войдёт в историю. Рассказываем всё о третьем дне января.

«Верьте, что рекорд будет….»

Один температурный рекорд мы уже побили в первый день Нового года. Ко второму были близки вчера. А сегодня сто процентов установим ещё один. За 114 лет наблюдений день 3 января был самым теплым в 2018 году, когда столик поднялся до 3 градусов тепла.

По прогнозу липецкого Ггидрометеоцентра, сегодня днём в Липецке от +4до +6 градусов, т.е. самый теплый третий день января день гарантирован. Местами возможны умеренные дожди, гололёд тоже местами – на тех немногих участках, где лёд умудрился остаться, утром туман.







Снежное шоу без снега

На площади перед ДК «Матыра» (ул. Энергостороителей, 5а) возле новогодней ёлки в 13:00 начнётся спортивно-развлекательная программа «Снежное шоу». Правда, со снегом будет туговато, поэтому организаторам придется как-то выкручиваться.



Фото vk.com



Возможно, помогут волшебство Деда Мороза и Снегурочки или уникальные качества кого-то из их свиты. Во всяком случае, ростовые фигуры не растают, а значит шоу всё-таки быть.

Не отменять же праздники!

В обстановке бесснежья пройдут ещё два шоу, которые в зимнюю погоду выглядели бы разнообразнее и эффектнее, но уж что имеем. Праздник с Дедом Морозом на свежем воздухе «Сказка в городе» переместится в парк Победы и начнётся в 11:00.



А в парке «Металлургов», как и вчера, с 11:00 пройдёт спортивно развлекательное шоу-квест, где ребят ждут весёлые конкурсы и задания, в которых можно получить призы.







Утренник. спектакли

Бегло пробежимся по тем новогодним утренникам, которые мы уже описывали. Подробнее про эти представления можете узнать в наших прошлых выпусках.

В Липецком государственном театре кукол (ул.Гагарина, 74) в 10:00 и 13:00 ждут юных зрителей на спектакль «Друг по имени Умка» и праздник у ёлки «Волшебное сияние»;

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (ул.Театральная, 2) в 11:00 и 14:00 покажут новогоднюю сказку «По щучьему велению»; в 16:00 там же спектакль «В гостях у Дедушки Мороза».







В ДК «Сокол» (ул. Константиновой, 2) в 11:00 праздничное представление «Зимняя история»;

В ДК «Матыра» в 12:00 представление у ёлки «Новогодний Кото Кроль или праздничный переполох, который устроила Баба Яга».

Спектакль в ОЦКНТ

Свою новогоднюю постановку сегодня представит и областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54). В 12:00 и 14:00 состоится «Новогоднее представление «Дед Мороз, три богатыря и волшебная тайна Кощея».



Фото vk.com



Богатырям будут мешать коварные, но добродушные лиходеи — Баба-яга, Леший, Кикимора, которыми руководит злобный гегемон Кощей Бессмертный. Много сказочных троп придется исходить героям, прежде чем они узнают, в чем же тайна Кощея. Как бы ни были сильны злодеи, добро всегда побеждает зло и коварство.

Новый Год в филармонии

А в зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) в 12:00 покажут детскую оперу «Кот Мурыч».







Поющие коты, играющий на рояле мышонок и хор червячков — так вкратце можно описать содержание. Премьера оперы петербургского композитора Сергея Баневича состоялась в Липецке в январе 2020 года. А через год спектакль стал лауреатом I степени на всероссийском онлайн-конкурсе «Новогодняя сказка». Роли котов и кошек исполняют Михаил Вербицкий, Игорь Пронин, Василина Бережная, Наталия Тюленева, а в роли самого кота Мурыча — Сергей Колесник.



«Шикарная свадьба»

В театре имени Льва Толстого не забывают и о взрослом зрителей. Сегодня в 19:00 покажут комедийный фарс «Шикарная свадьба» по пьесе британского драматурга Р. Хоудона.







Этот спектакль считается одним из самых смешных в репертуаре ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого. Приближается час назначенной шикарной свадьбы. Уже сшито свадебное платье, в отеле заказан номер для новобрачных, уже съехались многочисленные родственники и друзья — свадьба должна быть потрясающей! Но все подпортил мальчишник, после которого жених проснулся в гостинице за два часа до торжественного бракосочетания, рядом с другой…

Старые добрые мультики

Из-за новогоднего стола выходит и включается в культурную жизнь-2023 липецкий киноклуб «Ностальгия». Что покажут первым в году? Конечно, старые добрые советские мультики. Увидеть их можно будет в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54) сегодня в 15:00. Вход свободный.







Роспись кувшинчика

А самых рукодельных ждут в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) в 12:00 на программе «Роспись волшебного кувшинчика». Мастер-гончар Леонид Данилов поведает о тонкостях гончарного промысла, затем можно будет расписать небольшой кувшинчик своими руками. Допускаются деть от 6 лет и взрослые.



Фото madeheart.com



Как вступить в брак в праздники?

В Новый Год, знаете ли, всякие случаются чудеса. Может, кому-то в праздники срочно понадобилось жениться. Ну там, раньше времени не было или долг чести. Сообщаем – это реально.



Фото pinterest.com



Правда, расписаться в ЗАГС не получится, они закрыты до 10 января, но если вам не принципиально, то можно воспользоваться услугами МФЦ, которые распахнут свои двери для новобрачных уже с сегодняшнего дня, 3 января. С 3 по 6 января с 9 до 13 часов в МФЦ по месту жительства можно получить все услуги ЗАГС, в том числе зарегистрировать и расторгнуть брак, документально оформить рождение или смерть, получить повторное свидетельство.

Дорогие липчане! Праздничные каникулы в самом разгаре, желаем вам весело проводить время, а о новостях позаботится GOROD48. До встречи!