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сегодня, 18:14

В России выросло число пострадавших из-за злоупотребления алкоголем

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в первые дни 2023 года зафиксировано увеличение числа пострадавших в происшествиях, зачастую связанных со злоупотреблением алкоголем, передает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о ДТП, пожарах в жилых домах, травмах, связанных с применением пиротехники. В эти дни пострадали много детей, сказал министр.

Так, за первые сутки 2023 года произошло 955 пожаров, большинство из которых было в жилых домах, пострадали 230 человек, в том числе 19 детей. 56 человек погибли. Об этом сообщили 2 января в Минздраве РФ.

"Медицинская служба по всей стране в эти дни работает в круглосуточном, усиленном режиме, оказывая помощь плановым и экстренными пациентам, число которых в праздники растет", - заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко призвал россиян внимательно отнестись к своему здоровью и здоровью близких, выбрать ответственное и рациональное поведение, соблюдать меры предосторожности и правила дорожного движения.
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