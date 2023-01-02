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В Москве за убийство сотрудника МАДИ арестован боец ММА
Боец ММА Ламберд Ахъядов арестован решением Тверского суда по подозрению в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) недалеко от парка «Зарядье» в Москве. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу суда в Telegram-канале.
Бойцу ММА избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Трагедия произошла в субботу вечером. Сотрудник ведомства был убит в районе парка. Как сообщает пресс-служба московской прокуратуры, задержанный нанес потерпевшему не менее 16 ранений в область жизненно-важных органов, отчего тот скончался.
Преступника по горячим следам задержали сотрудники Росгвардии.
За свою карьеру Ахъядов провел 14 боев. Он являлся членом бойцовского клуба "Беркут". Дебютировал он с поражения спортсмену из Польши Томаши Якубичу в 2013 году. Всего же на его счету 14 поединков. В десяти из них он побеждал.
Последний раз на ринг он выходил 4 октября 2019 года.
Бойцу ММА избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Трагедия произошла в субботу вечером. Сотрудник ведомства был убит в районе парка. Как сообщает пресс-служба московской прокуратуры, задержанный нанес потерпевшему не менее 16 ранений в область жизненно-важных органов, отчего тот скончался.
Преступника по горячим следам задержали сотрудники Росгвардии.
За свою карьеру Ахъядов провел 14 боев. Он являлся членом бойцовского клуба "Беркут". Дебютировал он с поражения спортсмену из Польши Томаши Якубичу в 2013 году. Всего же на его счету 14 поединков. В десяти из них он побеждал.
Последний раз на ринг он выходил 4 октября 2019 года.