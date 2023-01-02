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Ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула взяло ИГ*
*организация, деятельность которой запрещена в РФ
Террористическая группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России) взяла ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Взрыв произошел 1 января в военном аэропорту Кабула, есть погибшие и пострадавшие. По заявлению группировки, в результате атаки погибли 20 человек и были ранены 30. Ее целью являлось движения «Талибан» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).
По данным российского посольства в Афганистане, в результате происшествия россияне не пострадали.
Взрыв произошел 1 января в военном аэропорту Кабула, есть погибшие и пострадавшие. По заявлению группировки, в результате атаки погибли 20 человек и были ранены 30. Ее целью являлось движения «Талибан» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).
По данным российского посольства в Афганистане, в результате происшествия россияне не пострадали.