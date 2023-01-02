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Туристический поезд «Сочи» запустят из Туапсе в Гагру

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Туристический поезд, следующий по маршруту «Туапсе-Сочи-Гагра» начнет курсировать с 3 по 8 января. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Он будет курсировать ежедневно до окончания праздников. По пути следования состав сделает остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое, Цандрыпш. Поездка по всему маршруту Туапсе – Сочи – Гагра занимает 5 часов 25 минут, в обратном направлении – 5 часов 40 минут.

Праздничный поезд не только украшен по-новогоднему, но также оформлен в стилистике 1970-1980-х годов СССР. Однако же, железнодорожный транспорт сохранил свое современное оснащение – кондиционеры, розетками с USB-разъемами для зарядки телефонов, также в нем есть санитарные комнаты. А в вагоне-ресторане пассажиры смогут попробовать блюда русской и абхазской кухни по оригинальным рецептам.

Туристический поезд "Сочи" начал курсировать в августе 2020 года, за все время поездки в нем совершили более 130 тыс. пассажиров.
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