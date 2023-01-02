Завтра дождливо, туманно и до +7

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, при прохождении атмосферных фронтов атлантического циклона временами ожидаются осадки различной интенсивности – преимущественно в виде дождя, 5 января – в виде снега.

Температурный режим сохраняется выше климатической нормы. Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 4 января - 1-2 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы, 5 января – 2 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие мокрый снег и дождь, днем небольшие, местами умеренные дожди, туман, утром местами гололед. Ветер западный, 9-14 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2 градусов, днем - от +2 до +7 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди, туман. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем – от +4до +6 градусов.



День 3 января стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 31 градусов мороза.



