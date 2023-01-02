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Здание военкомата в Москве забросали «коктейлями Молотова»
Ночью 1 января неизвестный попытался поджечь военкомат на востоке Москвы. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал издания Baza.
Согласно предварительным данным, покушались на военкомат Перовского района. В забор военкомата кинули две бутылки с зажигательной смесью, начался пожар, однако огонь не причинил серьезных повреждений.
Человека, метнувшего коктейли Молотова, разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Согласно предварительным данным, покушались на военкомат Перовского района. В забор военкомата кинули две бутылки с зажигательной смесью, начался пожар, однако огонь не причинил серьезных повреждений.
Человека, метнувшего коктейли Молотова, разыскивают сотрудники правоохранительных органов.