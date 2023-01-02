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сегодня, 15:20

Здание военкомата в Москве забросали «коктейлями Молотова»

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Ночью 1 января неизвестный попытался поджечь военкомат на востоке Москвы. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал издания Baza.

Согласно предварительным данным, покушались на военкомат Перовского района. В забор военкомата кинули две бутылки с зажигательной смесью, начался пожар, однако огонь не причинил серьезных повреждений.

Человека, метнувшего коктейли Молотова, разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
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