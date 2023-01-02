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Сотрудники ГИБДД в Якутии спасли погибающую на морозе женщину

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Сотрудники ГИБДД города Якутска спасли замерзающую при –45 градусах мороза женщину. Она не помнила, откуда шла и куда направлялась вечером 1 января, сообщает издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во время дежурства на рейдовых мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения по улице Ойунского сотрудники Госавтоинспекции заметили человека, который шел нетвердым шагом, спотыкался, падал и долго вставал. Приблизившись, они увидели, что это женщина 40–50 лет со следами обморожения на руках и лице. Посадить ее в салон автомобиля было непросто, так как руки и ноги так замерзли, что гнулись с трудом.

Через несколько минут приехала бригада скорой медицинской помощи. Инспекторы помогли при транспортировке пострадавшей от холода в машину скорой помощи и женщину доставили в больницу.
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