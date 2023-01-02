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Пассажиров самолета Air Astana получили травмы и ожоги, попав в зону турбулентности

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Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana на рейсе из Ташкента в Алма-Ату в понедельник попал в зону сильной турбулентности, травмы и ожоги получили семь пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Представители Air Astana уточнили, что пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. Самолет приземлился в Алма-Ате в 16:45 (13:45 мск). Экипаж оказал пострадавшим первую помощь, в авиагавани их встретили приехавшие бригады скорой помощи.

В авиакомпании подчеркнули, что сожалеют о произошедшем и со своей стороны окажут всю возможную помощь пассажирам рейса. Отмечается, что после инцидента уполномоченные органы проведут расследование.

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