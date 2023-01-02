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сегодня, 13:35
В Липецке после Нового года набухли почки
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Еще одним следствием аномально теплого начала января, кроме подтопленных в Липецке и его окрестностях домов, стали набухшие почки растений и зазеленевшие кустарники.
На улице Ленина набухли почки сирени
а на Зегеля – у липы
проснулись деревья и на 30 лет Октября
на Плеханова зазеленел кустарник
а в огородах проклюнулся чеснок и зеленеют травы
Как говорят ботаники, разбухшие почки означают, что растения вышли из состояния зимнего покоя и готовятся к цветению. Но как только температура воздуха понизится, растения вновь вернутся в зимнюю спячку.
День 1 января этого года в Липецке стал самым теплым за 113-летнюю историю метеонаблюдений, а сегодня городе до 7-8 градусов тепла, что скорее всего станет следующим температурным рекордом 2023 года – предыдущий максимум 2 января отмечен в 1971 году - 7 градусов тепла. В ближайшие трое суток среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 4 января - 1-2 градуса тепла, что на 7-8 градусов выше нормы, 5 января – 2 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы.
На улице Ленина набухли почки сирени
а на Зегеля – у липы
проснулись деревья и на 30 лет Октября
на Плеханова зазеленел кустарник
а в огородах проклюнулся чеснок и зеленеют травы
Как говорят ботаники, разбухшие почки означают, что растения вышли из состояния зимнего покоя и готовятся к цветению. Но как только температура воздуха понизится, растения вновь вернутся в зимнюю спячку.
День 1 января этого года в Липецке стал самым теплым за 113-летнюю историю метеонаблюдений, а сегодня городе до 7-8 градусов тепла, что скорее всего станет следующим температурным рекордом 2023 года – предыдущий максимум 2 января отмечен в 1971 году - 7 градусов тепла. В ближайшие трое суток среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 4 января - 1-2 градуса тепла, что на 7-8 градусов выше нормы, 5 января – 2 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы.
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Квадра негодует
мороз
дед