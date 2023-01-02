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сегодня, 13:35

В Липецке после Нового года набухли почки

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#температурный рекорд
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В Липецке после Нового года набухли почки
Еще одним следствием  аномально теплого начала января, кроме подтопленных в Липецке и его окрестностях домов, стали набухшие почки растений и зазеленевшие кустарники.

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На улице Ленина набухли почки сирени

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а на Зегеля – у липы

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проснулись деревья и на 30 лет Октября

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на Плеханова зазеленел кустарник

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а в огородах проклюнулся чеснок и зеленеют травы

Как говорят ботаники, разбухшие почки означают, что растения вышли из состояния зимнего покоя и готовятся к цветению. Но как только температура воздуха понизится, растения вновь вернутся в зимнюю спячку. 

День 1 января этого года в Липецке стал самым теплым за 113-летнюю историю метеонаблюдений, а  сегодня городе до 7-8 градусов тепла, что скорее всего станет следующим температурным рекордом 2023 года – предыдущий максимум 2 января отмечен в 1971 году - 7 градусов тепла. В ближайшие трое суток среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 4 января - 1-2 градуса тепла, что на 7-8 градусов выше нормы, 5 января – 2 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы.

3 413
#температурный рекорд
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Комментарии (3)

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Квадра негодует

18 минут назад
За отопление не накрутят много
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мороз

28 минут назад
Ничего,через 5 дней отвалятся,до -25 будет.
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дед

37 минут назад
И печень тоже.
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