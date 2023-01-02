Погода в Липецке
37 минут назад
В Липецке подтопило несколько домов, а в Ситовке – три улицы и переулок
Среднесуточные температуры воздуха превышают норму на 7-8 градусов.
Температурный рекорд вчерашнего дня - 3,4 градуса тепла – привел к подтоплению нескольких домов в Липецке – в поселке Заречье и районе Спиртзавода. А сегодня утром вода залила три улицы и переулок в селе Ситовка Липецкого района. Жители села сообщили GOROD48, что вода залила улицы Луговую, Заречную, Липовую и переулок Луговой.
– Еще вчера вечером было сухо, а сегодня утром вода пришла и прибывает. Во дворе воды уже по колено, вся улица залита, –рассказали жители Ситовки.
Напомним, что сегодня по прогнозу синоптиков в Липецкой области до +8 градусов. Уже завтра температура понизится до 1-2 градусов тепла, что все равно на 7-8 градусов выше нормы. 5 января похолодает до -2 градусов, что на 5 градусов выше нормы.
– Еще вчера вечером было сухо, а сегодня утром вода пришла и прибывает. Во дворе воды уже по колено, вся улица залита, –рассказали жители Ситовки.
Напомним, что сегодня по прогнозу синоптиков в Липецкой области до +8 градусов. Уже завтра температура понизится до 1-2 градусов тепла, что все равно на 7-8 градусов выше нормы. 5 января похолодает до -2 градусов, что на 5 градусов выше нормы.
0711
7 числа
Ал1
Механик
++++