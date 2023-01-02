Погода в Липецке

37 минут назад

В Липецке подтопило несколько домов, а в Ситовке – три улицы и переулок

5 372
#паводок
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В Липецке подтопило несколько домов, а в Ситовке – три улицы и переулок

Среднесуточные температуры воздуха превышают норму на 7-8 градусов.

Температурный рекорд вчерашнего дня - 3,4 градуса тепла – привел к подтоплению нескольких домов в Липецке – в поселке Заречье и районе Спиртзавода. А сегодня утром вода залила три улицы и переулок в селе Ситовка Липецкого района. Жители села сообщили GOROD48, что вода залила улицы Луговую, Заречную, Липовую и переулок Луговой.

– Еще вчера вечером было сухо, а сегодня утром вода пришла и прибывает. Во дворе воды уже по колено, вся улица залита, –рассказали жители Ситовки.

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Напомним, что сегодня по прогнозу синоптиков в Липецкой области до +8 градусов. Уже завтра температура понизится до 1-2 градусов тепла, что все равно на 7-8 градусов выше нормы. 5 января похолодает до -2 градусов, что на 5 градусов выше нормы. 

5 372
#паводок
1

Комментарии (5)

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0711

6 минут назад
Ал1, согласен. Это вам не СССР. Сейчас все в Тиктоке сидят.
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7 числа

13 минут назад
-25
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Ал1

18 минут назад
++++,а со снегом прям все обкатались .
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Механик

20 минут назад
Венеция ! Красота , если были бы дома на сваях .
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++++

23 минуты назад
Какая -то не правильная зима! А каникулы так вообще насмарку. Ни с горки покататься ,ни на коньках!
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