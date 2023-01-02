В России

45 минут назад

Дебошир угнал скорую помощь и катал подруг по городу с мигалкой

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Пьяный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и катался на нем по Екатеринбургу, сообщает Газета.ру.

Медики приехали на вызов к девушке, которой пьяный мужчина разбил голову. По словам очевидцев, мужчина начал драку с водителем, вытащил его из машины и сам сел за руль.

С мужчиной в машине находились его подруги, с которыми он и поехал кататься по городу, включив спецсигналы. Медики вызвали полицию. Спустя некоторое время правоохранители задержали неадекватного мужчину и доставили его в отделение. Полиция занимается расследованием инцидента.
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