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45 минут назад
Дебошир угнал скорую помощь и катал подруг по городу с мигалкой
Пьяный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и катался на нем по Екатеринбургу, сообщает Газета.ру.
Медики приехали на вызов к девушке, которой пьяный мужчина разбил голову. По словам очевидцев, мужчина начал драку с водителем, вытащил его из машины и сам сел за руль.
С мужчиной в машине находились его подруги, с которыми он и поехал кататься по городу, включив спецсигналы. Медики вызвали полицию. Спустя некоторое время правоохранители задержали неадекватного мужчину и доставили его в отделение. Полиция занимается расследованием инцидента.
Медики приехали на вызов к девушке, которой пьяный мужчина разбил голову. По словам очевидцев, мужчина начал драку с водителем, вытащил его из машины и сам сел за руль.
С мужчиной в машине находились его подруги, с которыми он и поехал кататься по городу, включив спецсигналы. Медики вызвали полицию. Спустя некоторое время правоохранители задержали неадекватного мужчину и доставили его в отделение. Полиция занимается расследованием инцидента.