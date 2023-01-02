В мире

57 минут назад

В Турции перевернулся микроавтобус, шесть человек погибли

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Микроавтобус перевернулся на междугородней автотрассе на востоке Турции рано утром 2 января, погибли шесть человек, сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Sabah.

ДТП произошло на автотрассе из Мидьята в Омерли. Почему именно микроавтобус перевернулся, неизвестно. После переворота он упал в частокол. В результате аварии по меньшей мере пять человек получили травмы, их госпитализировали в больницу Мидьята.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Точные причины ДТП устанавливаются.
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