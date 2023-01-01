В первый день года в Липецке установлен новый температурный рекорд

Новый 2023 год начался в Липецке с очень теплой погоды.

1 января был побит температурный рекорд 2007 года, сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



По данным синоптиков сегодня воздух в областном центре прогрелся до +3,4 градуса. Предыдущий максимум этого дня составлял 2,5 градуса тепла – такую температуру за историю наблюдений в Липецке фиксировали в 2007 году.