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В первый день года в Липецке установлен новый температурный рекорд
Новый 2023 год начался в Липецке с очень теплой погоды.
1 января был побит температурный рекорд 2007 года, сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков сегодня воздух в областном центре прогрелся до +3,4 градуса. Предыдущий максимум этого дня составлял 2,5 градуса тепла – такую температуру за историю наблюдений в Липецке фиксировали в 2007 году.
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