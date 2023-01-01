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Восемь человек пострадали от фейерверков в Петербурге
Восемь человек пострадали в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь при запуске фейерверков, сообщает РБК со ссылкой на главное управление МЧС по городу.
"В результате применения пиротехники пострадали 8 человек. Также зафиксированы возгорания от попадания пиротехнических изделий", - говорится в сообщении.
В частности, один из фейерверков попал в дом по проспекту Кузнецова в Красносельском районе, из-за чего возник пожар на балконе одной из квартир. Также из-за пиротехники загорелись стройматериалы на крыше дома на улице Архитектора Данини в Пушкинском районе. Еще одна петарда попала на балкон квартиры дома по улице Понтонной, но возгорания не произошло.
"В результате применения пиротехники пострадали 8 человек. Также зафиксированы возгорания от попадания пиротехнических изделий", - говорится в сообщении.
В частности, один из фейерверков попал в дом по проспекту Кузнецова в Красносельском районе, из-за чего возник пожар на балконе одной из квартир. Также из-за пиротехники загорелись стройматериалы на крыше дома на улице Архитектора Данини в Пушкинском районе. Еще одна петарда попала на балкон квартиры дома по улице Понтонной, но возгорания не произошло.