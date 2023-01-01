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Три человека погибли при взрыве на заводе пиротехники в Индии
В результате взрыва на химическом предприятии, которое находится в округе Насик в штате Индии Махараштра, погибли как минимум три человека. Об этом 1 января сообщает REGNUM со ссылкой на агентство Press Trust of India.
Ещё 17 человек пострадали при взрыве, и добавляется, что последний был настолько сильным, что был слышен в близлежащих деревнях, а огонь и дым от него можно было увидеть издалека.
Взрыв произошел около 15:00 по местному времени (12:30 мск), последовало возгорание. Пожарные и сотрудники полиции выехали на место взрыва для проведения спасательной операции.
Ещё 17 человек пострадали при взрыве, и добавляется, что последний был настолько сильным, что был слышен в близлежащих деревнях, а огонь и дым от него можно было увидеть издалека.
Взрыв произошел около 15:00 по местному времени (12:30 мск), последовало возгорание. Пожарные и сотрудники полиции выехали на место взрыва для проведения спасательной операции.