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6 минут назад

На Ростовской АЭС произошел пожар

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Один человек погиб при возгорании трансформатора на Ростовской АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт "Росэнергоатома".

Инцидент произошел 31 декабря в 18:30, загорелся блочный трансформатор энергоблока №3, находящийся на плановом ремонте. Пожар удалось ликвидировать в 18:42.

"На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в заявлении.

Также отмечено, что радиационный фон на атомной станции и в районе расположение находится в норме.

Ростовская атомная электростанция расположена в 16 километрах от города Волгодонска Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища. Электрическая мощность четырех действующих энергоблоков составляет 4,071 ГВт.
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