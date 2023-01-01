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6 минут назад
На Ростовской АЭС произошел пожар
Один человек погиб при возгорании трансформатора на Ростовской АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт "Росэнергоатома".
Инцидент произошел 31 декабря в 18:30, загорелся блочный трансформатор энергоблока №3, находящийся на плановом ремонте. Пожар удалось ликвидировать в 18:42.
"На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в заявлении.
Также отмечено, что радиационный фон на атомной станции и в районе расположение находится в норме.
Ростовская атомная электростанция расположена в 16 километрах от города Волгодонска Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища. Электрическая мощность четырех действующих энергоблоков составляет 4,071 ГВт.
Инцидент произошел 31 декабря в 18:30, загорелся блочный трансформатор энергоблока №3, находящийся на плановом ремонте. Пожар удалось ликвидировать в 18:42.
"На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в заявлении.
Также отмечено, что радиационный фон на атомной станции и в районе расположение находится в норме.
Ростовская атомная электростанция расположена в 16 километрах от города Волгодонска Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища. Электрическая мощность четырех действующих энергоблоков составляет 4,071 ГВт.