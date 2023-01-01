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15 минут назад
Число невыездных из-за долгов россиян достигло 8 млн
Число россиян, попавших в список невыездных из-за долгов, достигло к Новому году 8 млн человек - самого высокого показателя за 15 лет.
В конце 2021 года, указывает ТАСС, число невыездных составляло 4,6 млн человек. Десять лет назад их было только 300 тыс. человек, в 2016-м — более 1 млн, в 2019-м — 3,4 млн.
В пресс-службе ФССП России отметили, что узнать о своих задолженностях можно на официальном сайте ФССП России с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" или на портале госуслуг. Кроме того, сервис "Ход исполнительного производства" ФССП позволяет получить расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах.
Ранее сообщалось, что временно ограничить выезд должника из России приставы могут, если у гражданина есть неоплаченная задолженность больше десяти тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу или моральному вреду.
В случае иных задолженностей, сумма которых превышает 30 тысяч рублей, гражданам также могут запретить уезжать из России. Если должник в течение двух месяцев после окончания срока для добровольного погашения долга не сделал этого, то ему могут ограничить выезд из страны, даже если сумма задолженности десять тысяч рублей.
В конце 2021 года, указывает ТАСС, число невыездных составляло 4,6 млн человек. Десять лет назад их было только 300 тыс. человек, в 2016-м — более 1 млн, в 2019-м — 3,4 млн.
В пресс-службе ФССП России отметили, что узнать о своих задолженностях можно на официальном сайте ФССП России с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" или на портале госуслуг. Кроме того, сервис "Ход исполнительного производства" ФССП позволяет получить расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах.
Ранее сообщалось, что временно ограничить выезд должника из России приставы могут, если у гражданина есть неоплаченная задолженность больше десяти тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу или моральному вреду.
В случае иных задолженностей, сумма которых превышает 30 тысяч рублей, гражданам также могут запретить уезжать из России. Если должник в течение двух месяцев после окончания срока для добровольного погашения долга не сделал этого, то ему могут ограничить выезд из страны, даже если сумма задолженности десять тысяч рублей.