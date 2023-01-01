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39 минут назад

В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга насмерть сбил ребенка

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Пьяный водитель каршеринга сбил женщину с двумя детьми в городе Кировск Ленинградской области. В результате ДТП женщина получила перелом ноги, ее трехлетний сын получил тяжелые травмы и помещен в реанимацию, а пятилетняя дочь скончалась на месте, сообщает РЕН ТВ.

За рулем автомобиля находился 25-летний житель Петербурга, который ранее был лишен прав за грубые нарушения ПДД. В аренду автомобиль взял его приятель, который сидел в пассажирском кресле в момент аварии.

Водитель автомобиля задержан и доставлен в полицию для разбирательства. Материалы полицейской проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
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