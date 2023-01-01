В мире

45 минут назад

В Белграде ночной клуб затонул во время вечеринки

88
Клуб на воде Freestyler затонул во время новогодних гуляний в Белграде. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал Nova.rs.

Речь идет о расположенном на дебаркадере популярном заведении Freestyler. Подобные клубы, также известные как «сплавы», широко распространены в Сербии из-за отсутствия проверок со стороны надзорных органов.

По информации издания, когда клуб начал тонуть, то всех посетителей оперативно эвакуировали. Большая часть гостей успели уйти через мостик. В результате инцидента пострадала одна девушка — она получила легкие травмы.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и врачи.
88

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Польше из-за новогодних фейерверков погибли два человека и произошло более 700 пожаров
В Польше из-за новогодних фейерверков погибли два человека и произошло более 700 пожаров

53 минуты назад

В мире
Семь человек погибли при взрыве в турецком ресторане
Семь человек погибли при взрыве в турецком ресторане

вчера, 13:17

В мире
Умер трехкратный чемпион мира по футболу Пеле
#Пеле #футбол #спорт
Умер трехкратный чемпион мира по футболу Пеле

30.12.2022 10:05

В мире
На территории Белоруссии упала ракета комплекса С-300
#ракета #Белоруссия
На территории Белоруссии упала ракета комплекса С-300

29.12.2022 15:19

В мире
В Китае свыше 200 машин столкнулись из-за тумана
#ДТП #туман
В Китае свыше 200 машин столкнулись из-за тумана

28.12.2022 12:46

В мире
В Индии около 15 человек пострадали в результате нападения леопарда
#нападение леопарда #Индия
В Индии около 15 человек пострадали в результате нападения леопарда

27.12.2022 16:20

В мире