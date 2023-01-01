В мире
45 минут назад
В Белграде ночной клуб затонул во время вечеринки
Клуб на воде Freestyler затонул во время новогодних гуляний в Белграде. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал Nova.rs.
Речь идет о расположенном на дебаркадере популярном заведении Freestyler. Подобные клубы, также известные как «сплавы», широко распространены в Сербии из-за отсутствия проверок со стороны надзорных органов.
По информации издания, когда клуб начал тонуть, то всех посетителей оперативно эвакуировали. Большая часть гостей успели уйти через мостик. В результате инцидента пострадала одна девушка — она получила легкие травмы.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские и врачи.
Речь идет о расположенном на дебаркадере популярном заведении Freestyler. Подобные клубы, также известные как «сплавы», широко распространены в Сербии из-за отсутствия проверок со стороны надзорных органов.
По информации издания, когда клуб начал тонуть, то всех посетителей оперативно эвакуировали. Большая часть гостей успели уйти через мостик. В результате инцидента пострадала одна девушка — она получила легкие травмы.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские и врачи.