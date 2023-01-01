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53 минуты назад

В Польше из-за новогодних фейерверков погибли два человека и произошло более 700 пожаров

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Два человека погибли и семеро пострадали в Польше из-за новогодних фейерверков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Государственной пожарной службы республики Кароль Кежковского.

«В новогоднюю ночь зафиксировано около 700 пожаров, вызванных фейерверками», — добавил он. Чаще всего горели живые изгороди и мусорные контейнеры. Также зафиксированы возгорания автомобилей. Повреждено огнем 12 машин.

Кежковский сообщил, что за новогоднюю ночь жители Польши вызвали пожарных более 1200 раз, из этих вызовов только 149 оказались ложными.
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