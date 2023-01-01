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53 минуты назад
В Польше из-за новогодних фейерверков погибли два человека и произошло более 700 пожаров
Два человека погибли и семеро пострадали в Польше из-за новогодних фейерверков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Государственной пожарной службы республики Кароль Кежковского.
«В новогоднюю ночь зафиксировано около 700 пожаров, вызванных фейерверками», — добавил он. Чаще всего горели живые изгороди и мусорные контейнеры. Также зафиксированы возгорания автомобилей. Повреждено огнем 12 машин.
Кежковский сообщил, что за новогоднюю ночь жители Польши вызвали пожарных более 1200 раз, из этих вызовов только 149 оказались ложными.
«В новогоднюю ночь зафиксировано около 700 пожаров, вызванных фейерверками», — добавил он. Чаще всего горели живые изгороди и мусорные контейнеры. Также зафиксированы возгорания автомобилей. Повреждено огнем 12 машин.
Кежковский сообщил, что за новогоднюю ночь жители Польши вызвали пожарных более 1200 раз, из этих вызовов только 149 оказались ложными.