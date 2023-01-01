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57 минут назад
В центре Москвы горел ресторан «Тарас Бульба»
В ресторане «Тарас Бульба» («Корчма ''Тарас Бульба''») на Садовой-Самотечной улице (недалеко от станции метро «Цветной бульвар») произошел пожар. О пострадавших не сообщалось. Причина пока неизвестна, сообщает Коммерсант.
Информация о пожаре в 1-м Волконском переулке поступила в 09:31. Произошло обрушение перекрытий горящего здания. Жильцов соседнего дома эвакуировали из-за сильного задымления. Возгорание было локализовано в 10:56 на площади 200 квадратных метров.
Со слов представителей ресторана, людей внутри не было. Сведений о пострадавших не поступало.
Информация о пожаре в 1-м Волконском переулке поступила в 09:31. Произошло обрушение перекрытий горящего здания. Жильцов соседнего дома эвакуировали из-за сильного задымления. Возгорание было локализовано в 10:56 на площади 200 квадратных метров.
Со слов представителей ресторана, людей внутри не было. Сведений о пострадавших не поступало.