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57 минут назад

В центре Москвы горел ресторан «Тарас Бульба»

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В ресторане «Тарас Бульба» («Корчма ''Тарас Бульба''») на Садовой-Самотечной улице (недалеко от станции метро «Цветной бульвар») произошел пожар. О пострадавших не сообщалось. Причина пока неизвестна, сообщает Коммерсант.

Информация о пожаре в 1-м Волконском переулке поступила в 09:31. Произошло обрушение перекрытий горящего здания. Жильцов соседнего дома эвакуировали из-за сильного задымления. Возгорание было локализовано в 10:56 на площади 200 квадратных метров.

Со слов представителей ресторана, людей внутри не было. Сведений о пострадавших не поступало.
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