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сегодня, 16:30

В Новосибирске фейерверк поджег балкон квартиры

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Житель Новосибирска захотел устроить во дворе салют, но спровоцировал пожар: установка завалилась набок и запущенные фейерверки попали в балконы соседней многоэтажки. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «Говорит Москва».

На записи видно, как залпы фейерверка прилетают в жилое здание, рассыпая искры, после чего вспыхивает несколько балконов.

В доме сначала загорелись балконы на шестом, а затем и на десятом этаже. "Мужчина увидел, что натворил, и убежал", — рассказали очевидцы. В одной из квартир людей не оказалось и приехавшим пожарным пришлось ее вскрывать.



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