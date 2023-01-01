В России
сегодня, 16:30
В Новосибирске фейерверк поджег балкон квартиры
Житель Новосибирска захотел устроить во дворе салют, но спровоцировал пожар: установка завалилась набок и запущенные фейерверки попали в балконы соседней многоэтажки. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «Говорит Москва».
На записи видно, как залпы фейерверка прилетают в жилое здание, рассыпая искры, после чего вспыхивает несколько балконов.
В доме сначала загорелись балконы на шестом, а затем и на десятом этаже. "Мужчина увидел, что натворил, и убежал", — рассказали очевидцы. В одной из квартир людей не оказалось и приехавшим пожарным пришлось ее вскрывать.
На записи видно, как залпы фейерверка прилетают в жилое здание, рассыпая искры, после чего вспыхивает несколько балконов.
В доме сначала загорелись балконы на шестом, а затем и на десятом этаже. "Мужчина увидел, что натворил, и убежал", — рассказали очевидцы. В одной из квартир людей не оказалось и приехавшим пожарным пришлось ее вскрывать.