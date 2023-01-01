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29 минут назад

В новогоднюю ночь в Липецке родились шестеро малышей

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#Рождаемость #новорожденные
В новогоднюю ночь в Липецке родились шестеро малышей

Мальчиков появилось на свет больше – четверо, а у одной мамы родились девочки-близняшки.

Четыре ребенка появились на свет в Липецком городском перинатальном центре: первыми стали девочки-близняшки, а в 03:50 и в 07:40 акушеры центра приняли мальчиков.

В Липецком областном перинатальном центре после полуночи родились два мальчика, первый из которых появился на свет в 0:40.

Отметим, год назад ночью 1 января в роддомах Липецка медики родились четверо малышей.

334
#Рождаемость #новорожденные

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