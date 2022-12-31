В России

13 минут назад

Неизвестный попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади

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Неизвестный попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, мужчина подошел к елке с канистрой и бензином, облил дерево и попытался его поджечь. Однако осуществить задуманное ему не удалось. Злоумышленника заметили и оперативно задержали правоохранители.

Место задержания оцепили до выяснения обстоятельств происшествия.

Мотивы поступка мужчины пока неизвестны.



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