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13 минут назад
Неизвестный попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади
Неизвестный попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади. Об этом сообщают «Известия».
По информации издания, мужчина подошел к елке с канистрой и бензином, облил дерево и попытался его поджечь. Однако осуществить задуманное ему не удалось. Злоумышленника заметили и оперативно задержали правоохранители.
Место задержания оцепили до выяснения обстоятельств происшествия.
Мотивы поступка мужчины пока неизвестны.
По информации издания, мужчина подошел к елке с канистрой и бензином, облил дерево и попытался его поджечь. Однако осуществить задуманное ему не удалось. Злоумышленника заметили и оперативно задержали правоохранители.
Место задержания оцепили до выяснения обстоятельств происшествия.
Мотивы поступка мужчины пока неизвестны.