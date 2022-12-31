Происшествия

45 минут назад

В страшном ДТП в Воронежской области погибли липчане – отец и его 9-летний сын

5 874
#ДТП
2
В страшном ДТП в Воронежской области погибли липчане – отец и его 9-летний сын

Серьезная авария произошла сегодня на трассе «Воронеж – Тамбов» в Новоусманском районе Воронежской области

31 декабря, в 14.10, по предварительным данным, 33-летний липчанин на автомобиле «Лада Веста» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Грейт Волл», которым управлял 31-летний водитель. 

Как сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Воронежской области, водитель «Лады», житель Липецкой области и его 9-летний сынишка погибли на месте. 

Водитель «Грейт Волл» и его 4-летняя дочка доставлены в больницу с различными  травмами.

- В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в в пресс-службе ГУМВД России по Воронежской области

photo_2022-12-31_17-07-52.jpg

photo_2022-12-31_17-07-48.jpg

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области

5 874
#ДТП
2

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Белый

12 минут назад
липецк, он тяжелей на много. Да ещё и на раме...
ответить

ПРАВДА

22 минуты назад
Правда, а пишешь воровать не хорошо?!
ответить

Пессимист

23 минуты назад
Это ж как надо лететь, чтоб на такой хорошей дороге убиться самому и сына прихватить? Спешите встретить новый год ?+
ответить

Правда

27 минут назад
Люди, берегите себя. Тише едешь, дальше будешь.
ответить

липецк

30 минут назад
китаец крепкий
ответить

Еще в рубрике

Убийце липецкой модели Гретты Ведлер предъявлено третье обвинение – в мошенничестве
#убийство #Гретта Ведлер
10
Убийце липецкой модели Гретты Ведлер предъявлено третье обвинение – в мошенничестве

сегодня, 15:46

Происшествия
Липчанка ищет свидетелей ДТП
#ДТП
26
Липчанка ищет свидетелей ДТП

сегодня, 15:26

Происшествия
В Липецке под колеса «Лифана» угодил пешеход
#ДТП #пешеход
7
В Липецке под колеса «Лифана» угодил пешеход

сегодня, 14:12

Происшествия
В Коровино автомобиль снес забор и врезался в столб
#ДТП
23
В Коровино автомобиль снес забор и врезался в столб

сегодня, 11:03

Происшествия
В Липецке во время пожара пострадал пенсионер
#пожар
1
В Липецке во время пожара пострадал пенсионер

сегодня, 09:41

Происшествия
Задавивший женщину на автовокзале водитель «ГАЗели» получил три года условно
#ДТП
25
Задавивший женщину на автовокзале водитель «ГАЗели» получил три года условно

вчера, 14:45

Происшествия