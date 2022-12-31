В страшном ДТП в Воронежской области погибли липчане – отец и его 9-летний сын

Серьезная авария произошла сегодня на трассе «Воронеж – Тамбов» в Новоусманском районе Воронежской области

31 декабря, в 14.10, по предварительным данным, 33-летний липчанин на автомобиле «Лада Веста» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Грейт Волл», которым управлял 31-летний водитель.

Как сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Воронежской области, водитель «Лады», житель Липецкой области и его 9-летний сынишка погибли на месте.

Водитель «Грейт Волл» и его 4-летняя дочка доставлены в больницу с различными травмами.

- В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в в пресс-службе ГУМВД России по Воронежской области









Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области