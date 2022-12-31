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Космонавты Роскосмоса с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

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Российские космонавты Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин поздравили граждан РФ с борта Международной космической станции (МКС) с Новым годом. Об этом 31 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса» в официальном Telegram-канале госкомпании.

"Дорогие друзья, мы, космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин, с борта Международной космической станции поздравляем вас с самым теплым, домашним праздником, с Новым годом. Мы желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и тепла в душе", - сказал Прокопьев в видеообращении, которое опубликовал "Роскосмос". Также он пожелал счастья и смелости идти вперед и созидать.

"Новый год - это семейный праздник. Мы желаем всем гражданам нашей большой страны стать одной большой, дружной семьей", - сказал Петелин.

"В это время мы делимся праздничным настроением с близкими и с теми, кому сейчас нелегко", - сказала Кикина.

29 декабря российский экипаж МКС украсил станцию к Новому году. На видеозаписи, которую представил «Роскосмос», члены экипажа показали, как они «ставят» новогоднюю елку «вниз головой» и закрепляют гирлянды и игрушки в условиях невесомости.
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