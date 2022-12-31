В России

55 минут назад

Собака помогла полицейским спасти заблудившуюся в лесу хозяйку

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В Челябинской области полицейские спасли местную жительницу, которая едва не замерзла до смерти в лесу. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в вечернее время 28 декабря в Снежинске. Женщина пошла на кладбище к могиле брата. Вместе с ней была собака. Решив уходить с кладбища, жительница не смогла сориентироваться и не поняла, в какую сторону ей идти. Свой телефон она забыла, поэтому для связи попросила гаджет у кладбищенского сторожа и позвонила участковому, номер которого помнила наизусть. Офицер полиции сообщил о произошедшем в дежурную часть, сотрудники выдвинулись к ней на помощь, но женщина решила сама найти дорогу.

Когда полицейские прибыли на кладбище, сторож сообщил им, что женщина ушла. Наряд ДПС поехал на патрулирование прилегающих к кладбищу территорий, однако пострадавшую не нашли. Помогла в поиске полицейским собака женщины, которую в темноте смогли увидеть сотрудники. По следам животного они прошли в лес и обнаружили лежащую лицом вниз жительницу. Она была в беспомощном состоянии, не могла говорить и шептала слово «собака».

Пострадавшую эвакуировали и доставили в больницу. Ее жизнь и здоровье в настоящий момент вне опасности, собака была передана родственнице женщины.
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Комментарии (1)

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Я

8 минут назад
Собака верный друг человека.
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