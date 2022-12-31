В России

59 минут назад

В Красноярском крае человек погиб из-за взрыва самогонного аппарата

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В Железногорске Красноярского края один человек погиб из-за взрыва в многоэтажном доме на улице 60 лет ВЛКСМ. По предварительным данным, взрыв произошел из-за самогонного аппарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительной информации, взорвался самогонный аппарат. В результате хозяину квартиры оторвало обе руки, он скончался от потери крови в машине скорой помощи.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас на месте работают оперативники, который устанавливают все обстоятельства происшествия и его причины.



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