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59 минут назад
В Красноярском крае человек погиб из-за взрыва самогонного аппарата
В Железногорске Красноярского края один человек погиб из-за взрыва в многоэтажном доме на улице 60 лет ВЛКСМ. По предварительным данным, взрыв произошел из-за самогонного аппарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По предварительной информации, взорвался самогонный аппарат. В результате хозяину квартиры оторвало обе руки, он скончался от потери крови в машине скорой помощи.
По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас на месте работают оперативники, который устанавливают все обстоятельства происшествия и его причины.
По предварительной информации, взорвался самогонный аппарат. В результате хозяину квартиры оторвало обе руки, он скончался от потери крови в машине скорой помощи.
По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас на месте работают оперативники, который устанавливают все обстоятельства происшествия и его причины.