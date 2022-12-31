В России

9 минут назад

В Белгороде около 300 человек эвакуировали из ТЦ

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31 декабря в торговом центре «Мега Гринн» в Белгороде произошла эвакуация. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, сработала пожарная сигнализация.

На место выехали спецслужбы. Как выяснилось, в холодильной камере в магазине на 1 этаже случилось короткое замыкание. Возгорания не было.

"Произошло короткое замыкание в холодильнике, возгорания не последовало. На всякий случай мы эвакуировали оттуда людей", - сказали в ведомстве.


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