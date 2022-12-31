Общество

19 минут назад

Честное новогоднее: елецкий водитель нашел потерянные тамбовчанином 115 тысяч и помог вернуть их владельцу

2 147
#потеря #
Честное новогоднее: елецкий водитель нашел потерянные тамбовчанином 115 тысяч и помог вернуть их владельцу

В Ельце под новый год благополучно закончилась история с потерей жителем Тамбовской области барсетки с крупной суммой денег

30 декабря в городе Елец Липецкой области водитель рейсового автобуса нашел на дороге барсетку, в которой находилась крупная сумма денег – 115 тысяч. Находку он отнес в полицию

Полицейские установили личность владельца барсетки и связались с ним. Как рассказал владелец барсетки и денег, житель Тамбовской области, 29 декабря он заправлялся на бензоколонке и оставил барсетку на крыше автомобиля. Так с ней и уехал, и где-то на повороте потерял.

Полицейские изучили все обстоятельства, просмотрели смотрели камеры наблюдения, опросили свидетелей, и после всех процессуальных действий вернули деньги и документы тамбовскому водителю.

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Тамбовчанин поблагодарил и водителя за хороший поступок, и полицейских.
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#потеря #

Комментарии (2)

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Воронежец

3 минуты назад
Молодец! У нас бы нашедший деньги пропил бы все сразу.
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Правда

10 минут назад
Вот молодец.Здоровья Вам и Вашей семье.
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