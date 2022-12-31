19 минут назад
Честное новогоднее: елецкий водитель нашел потерянные тамбовчанином 115 тысяч и помог вернуть их владельцу
В Ельце под новый год благополучно закончилась история с потерей жителем Тамбовской области барсетки с крупной суммой денег
Полицейские установили личность владельца барсетки и связались с ним. Как рассказал владелец барсетки и денег, житель Тамбовской области, 29 декабря он заправлялся на бензоколонке и оставил барсетку на крыше автомобиля. Так с ней и уехал, и где-то на повороте потерял.
Полицейские изучили все обстоятельства, просмотрели смотрели камеры наблюдения, опросили свидетелей, и после всех процессуальных действий вернули деньги и документы тамбовскому водителю.
Тамбовчанин поблагодарил и водителя за хороший поступок, и полицейских.
Воронежец
Правда