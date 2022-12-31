Честное новогоднее: елецкий водитель нашел потерянные тамбовчанином 115 тысяч и помог вернуть их владельцу

В Ельце под новый год благополучно закончилась история с потерей жителем Тамбовской области барсетки с крупной суммой денег

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30 декабря в городе Елец Липецкой области водитель рейсового автобуса нашел на дороге барсетку, в которой находилась крупная сумма денег – 115 тысяч. Находку он отнес в полициюПолицейские установили личность владельца барсетки и связались с ним. Как рассказал владелец барсетки и денег, житель Тамбовской области, 29 декабря он заправлялся на бензоколонке и оставил барсетку на крыше автомобиля. Так с ней и уехал, и где-то на повороте потерял.Полицейские изучили все обстоятельства, просмотрели смотрели камеры наблюдения, опросили свидетелей, и после всех процессуальных действий вернули деньги и документы тамбовскому водителю.Тамбовчанин поблагодарил и водителя за хороший поступок, и полицейских.