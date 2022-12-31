Новогодняя ночь будет мокрой и скользкой

А в первый день нового года в Липецкой области потеплеет до +7

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона – преимущественно ожидается дождь. Температурный режим сохраняется выше климатической нормы. Среднесуточные температуры воздуха составят: от 2 до 5 градусов тепла, что на 8-12 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки – преимущественно в виде мокрого снега, днем небольшой, местами умеренный дождь, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -2 до +3 градусов, днем - от +2 до +7 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, туман. Ночью на улице – от 0 до -2 градусов, днем – от +4 до +6.



День 1 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 31 градусов мороза.