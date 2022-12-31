Общество
сегодня, 12:59
На Соколе из кранов течет коричневая вода
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Сегодня в некоторых домах липецкого микрорайона Сокол из кранов течет коричневая жижа
Жители Сокола жалуются в соцсетях на коричневую воду, идущую из-под крана. Коричневая вода, которую сокольцы сравнивают с кока-колой, течет из кранов в доме №1 по площади Константиновой, Ушинского, 21, в некоторых домах по улице 40 лет Октября.
Как сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк», сотрудники компании выясняют причины произошедшего. В то же время, как сообщили в водоканале, никаких переключений на сетях не было. Работы по массовому отбору проб сертифицированной лабораторией запланированы на январь.
Грязная воды из кранов сокольцев периодически течет на протяжении всего 2022-го года. Проблема обсуждалась и на комиссиях горсовета, но пока она не решена.
Как сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк», сотрудники компании выясняют причины произошедшего. В то же время, как сообщили в водоканале, никаких переключений на сетях не было. Работы по массовому отбору проб сертифицированной лабораторией запланированы на январь.
Грязная воды из кранов сокольцев периодически течет на протяжении всего 2022-го года. Проблема обсуждалась и на комиссиях горсовета, но пока она не решена.
15 308
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