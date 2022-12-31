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сегодня, 12:59

На Соколе из кранов течет коричневая вода

15 308
#водоснабжение
На Соколе из кранов течет коричневая вода

Сегодня в некоторых домах липецкого микрорайона Сокол из кранов течет коричневая жижа

Жители Сокола жалуются в соцсетях на коричневую воду, идущую из-под крана. Коричневая вода, которую сокольцы сравнивают с кока-колой, течет из кранов в доме №1 по площади Константиновой, Ушинского, 21, в некоторых домах по улице 40 лет Октября.





Как сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк», сотрудники компании выясняют причины произошедшего. В то же время, как сообщили в водоканале, никаких переключений на сетях не было. Работы по массовому отбору проб сертифицированной лабораторией запланированы на январь.

Грязная воды из кранов сокольцев периодически течет на протяжении всего 2022-го года. Проблема обсуждалась и на комиссиях горсовета, но пока она не решена.

15 308
#водоснабжение

Комментарии (15)

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Тата

1 минуту назад
Федеральный проект чистая вода в действии.
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Ильич

9 минут назад
А без воды и "не туды и не суды"...Пейте бутилированную в бутылках...
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Правда

14 минут назад
С Новым Годом,дорогие товарищи.Пейте готовый компот....
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Желябова

15 минут назад
Вы не поняли,это концессия так выглядит.
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Fresh

23 минуты назад
Виски на прожиточный минимум
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Наталья

24 минуты назад
Сюрприз новогодний!!!
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эх

31 минуту назад
это же пЫво к нг
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кокс

31 минуту назад
у меня такая же бывает когда летом 2 нед нет горячей воды и вдруг дали включаешь кран и ржавая льется но минутку буквально
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Патриот

34 минуты назад
О, Кока-кола..
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Не совсем так

38 минут назад
Это карамель.
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