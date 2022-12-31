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В Приморье полицейские спасли сотрудника заваленной снегом турбазы
Полицейские спасли работника турбазы, заваленной снегом в Кавалеровском округе Приморского края, где намело двухметровые сугробы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД РФ по региону.
«В районе турбазы „Зеркальная“ около дачного поселка был обнаружен 45-летний житель села Рудное Кавалеровского округа. Мужчина является охранником базы и пять дней находился в снежном плену», — сообщили в полиции.
На помощь приморцу пришли полицейские, они вывезли его с турбазы и доставили домой.
Мужчина не мог попросить о помощи, поскольку связь не работала из-за последствий мощного снегопада. «Связи не было и с нашими сотрудниками, но участковые все дни с начала снежного циклона работали в круглосуточном режиме: помогали жителям, доставляли продукты, вызволяли из снежного плена людей», — рассказали в полиции.
В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Около 4,8 тысячи жителей остались без света. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в 4 раза.
«В районе турбазы „Зеркальная“ около дачного поселка был обнаружен 45-летний житель села Рудное Кавалеровского округа. Мужчина является охранником базы и пять дней находился в снежном плену», — сообщили в полиции.
На помощь приморцу пришли полицейские, они вывезли его с турбазы и доставили домой.
Мужчина не мог попросить о помощи, поскольку связь не работала из-за последствий мощного снегопада. «Связи не было и с нашими сотрудниками, но участковые все дни с начала снежного циклона работали в круглосуточном режиме: помогали жителям, доставляли продукты, вызволяли из снежного плена людей», — рассказали в полиции.
В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Около 4,8 тысячи жителей остались без света. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в 4 раза.