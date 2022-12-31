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Подросток на «ватрушке» врезался в дерево и погиб

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В Пензенской области подросток погиб во время катания на тюбинге, сообщает Газета.ру.

Инцидент произошел рядом с Лесным прудом, популярным местом отдыха в Заречном. 16-летний подросток катался с горки на ватрушке. Съезжая с горы, молодой человек врезался в дерево, в результате полученных травм он скончался.

16-летний юноша учился на первом курсе Зареченского технологического института.

Первое место по численности занимают травмы, полученные детьми при катании на «ватрушках»: переломы, сотрясение мозга, травмы позвоночника. Ледянки по сравнению с тюбингами менее травмоопасны - с них можно слезть или затормозить движение ногами. А лучше всего отдать предпочтение обычным санкам, которыми легко управлять наклонами тела, тормозить ногами, а в случае опасности можно упасть на бок.
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