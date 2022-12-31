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14 минут назад
В Ленинградской области два сотрудника автомойки погибли от паров бензина
В поселке Шушары Ленинградской области два сотрудника автомойки отравились парами бензина и погибли. Об этом сообщает Газета.ру.
Отмечается, что вечером 30 декабря на автомойку приехал грузовик-бензовоз Volvo FH. Сотрудникам автомойки необходимо было помыть контейнер изнутри. Один из них открыл люк, но не удержался и упал внутрь цистерны. Второй попытался его спасти, но тоже упал. Оба мужчины скончались от отравления парами бензина.
Отмечается, что один из погибших — 50-летний гражданин Беларуси, второй — 21-летний гражданин республики Таджикистан. Возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что вечером 30 декабря на автомойку приехал грузовик-бензовоз Volvo FH. Сотрудникам автомойки необходимо было помыть контейнер изнутри. Один из них открыл люк, но не удержался и упал внутрь цистерны. Второй попытался его спасти, но тоже упал. Оба мужчины скончались от отравления парами бензина.
Отмечается, что один из погибших — 50-летний гражданин Беларуси, второй — 21-летний гражданин республики Таджикистан. Возбуждено уголовное дело.