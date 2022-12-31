В России

20 минут назад

Подводное землетрясение произошло в Черном море

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Землетрясение магнитудой 3,5 балла зафиксировано в акватории Чёрного моря в Краснодарском крае, сообщает Лента.ру со ссылкой на региональное МЧС.

По данным ведомства, землетрясение произошло в акватории Чёрного моря в 35 километрах от поселка Сукко. Толчки ощущались в Центральном районе Новороссийска, станице Раевская и Анапе.

В МЧС подчеркнули, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Все городские системы жизнеобеспечения работают штатно. В данный момент оперативные службы проводят осмотр и собирают информацию о последствиях толчков.
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