Коронавирус

57 минут назад

За сутки в Липецкой области с коронавирусной инфекцией госпитализирован один человек

3 203
#коронавирус
За сутки в Липецкой области с коронавирусной инфекцией госпитализирован один человек

За прошедшие сутки из больниц выписались 20 человек, переболевших ковидом, один – госпитализирован с коронавирусом

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в Липецкой области COVID-19 выявлен у 12 человек, один из заболевших госпитализирован, выписаны из стационаров 20 выздоровевших после перенесенного ковида. Смертельных исходов болезни не произошло.

За время пандемии в Липецкой области COVID-19 заболели 176 228 человек, умер от болезни 3 941 человек.  
3 203
#коронавирус

Комментарии (3)

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Плеханово

8 минут назад
Светлана, срочно явиться в нашу больницу для обследования!
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Светлана

18 минут назад
Почему бы не ввести на праздники QR-коды во все магазины и на общественном транспорте? У тех кто делал прививки должны быть привилегии перед остальными.
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Мимоходом

40 минут назад
С алкогольным отравлением будут чуть позже.
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