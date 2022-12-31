За сутки в Липецкой области с коронавирусной инфекцией госпитализирован один человек

За прошедшие сутки из больниц выписались 20 человек, переболевших ковидом, один – госпитализирован с коронавирусом

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в Липецкой области COVID-19 выявлен у 12 человек, один из заболевших госпитализирован, выписаны из стационаров 20 выздоровевших после перенесенного ковида. Смертельных исходов болезни не произошло.



За время пандемии в Липецкой области COVID-19 заболели 176 228 человек, умер от болезни 3 941 человек.