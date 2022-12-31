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Энергетики «Липецкэнерго» восстанавливают нарушенное в результате ДТП энергоснабжение потребителей

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Энергетики «Липецкэнерго» восстанавливают нарушенное в результате ДТП энергоснабжение потребителей

Около 05:00 31 декабря 2022 года в микрорайоне Коровино  Липецка, на улице Буденного, 50 произошло ДТП, в результате которого была повреждена опора линии электропередачи 6 кВ.

На место технологического нарушения незамедлительно выехала бригада энергетиков. В 07:00 часть потребителей Коровино была оперативно перезапитана по резервным схемам. Энергоснабжение социально значимых объектов не прерывалось.

В настоящее время осуществляются необходимые технические мероприятия по восстановлению электроснабжения остальной части района. Энергетики прикладывают максимальные усилия, чтобы в ближайшие часы вернуть электроэнергию в дома потребителей.

Напоминаем, что cообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220.

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