Общество

44 минуты назад

Нерабочий режим липецкого аэропорта продлен до 8 января

98
#аэропорт #запрет #
Нерабочий режим липецкого аэропорта продлен до 8 января

Росавиация перестала информировать граждан о приостановлении полетов в гражданских аэропортах 11 регионов страны.

Накануне не было привычного объявления о продлении моратория на полеты из 11 южных и центральных аэропортов страны, в том числе липецкого.

По данным РБК, Росавиация отказалась от уведомления граждан о продлении режима «закрытого неба» для гражданских судов 11 регионов страны - Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

За 2022 год Росавиация предупредила граждан ровно 49 раз. 50-го не последовало. Причины не сообщаются.

Но, как сообщили GOROD48 по горячей линии аэропорта «Липецк», приостановка работы воздушной гавани нашего города продлена до 8 января.

Напомним, ранее правительство РФ дважды в этом году выделяло субсидии по 8 млн рублей аэропорту «Липецк» за приостановку работы.
98
#аэропорт #запрет #

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