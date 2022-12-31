Общество
44 минуты назад
Нерабочий режим липецкого аэропорта продлен до 8 января
Росавиация перестала информировать граждан о приостановлении полетов в гражданских аэропортах 11 регионов страны.
Накануне не было привычного объявления о продлении моратория на полеты из 11 южных и центральных аэропортов страны, в том числе липецкого.
По данным РБК, Росавиация отказалась от уведомления граждан о продлении режима «закрытого неба» для гражданских судов 11 регионов страны - Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
За 2022 год Росавиация предупредила граждан ровно 49 раз. 50-го не последовало. Причины не сообщаются.
Но, как сообщили GOROD48 по горячей линии аэропорта «Липецк», приостановка работы воздушной гавани нашего города продлена до 8 января.
Напомним, ранее правительство РФ дважды в этом году выделяло субсидии по 8 млн рублей аэропорту «Липецк» за приостановку работы.
По данным РБК, Росавиация отказалась от уведомления граждан о продлении режима «закрытого неба» для гражданских судов 11 регионов страны - Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
За 2022 год Росавиация предупредила граждан ровно 49 раз. 50-го не последовало. Причины не сообщаются.
Но, как сообщили GOROD48 по горячей линии аэропорта «Липецк», приостановка работы воздушной гавани нашего города продлена до 8 января.
Напомним, ранее правительство РФ дважды в этом году выделяло субсидии по 8 млн рублей аэропорту «Липецк» за приостановку работы.