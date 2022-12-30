Пугающая стабильность баскетболистов

Самыми результативными во втором матче с Орлом стали ветеран, курский «легионер» и только один представитель местной «золотой молодёжи».

Во втором матче с «ОрломГУ» баскетболисты липецкого «Грин-Хилла» тоже потерпели поражение – 63:77.

Но если в первом матче у липчан был шанс выиграть, то во втором всё стало ясно почти сразу. Уже стартовая четверть принесла гостям преимущество в 13 очков – 21:8 и в дальнейшем липчане так и держались на безопасном расстоянии от соперника.

Любопытно, что в обоих матчах наши баскетболисты выполнили примерно одинаковый «план» по набору очков, в первой игре – 64, во второй – 63. Но этого не хватило. Стабильность со знаком минус…

Самым результативным у нас вновь стал 39-летний Андрей Гришин (на фото с мячом), а вот из молодежи ветерана поддержали курский «легионер» Вадим Воробьёв – 14 и Антон Цыганков – 10, остальные набрали меньше.

Новый год «Грин-Хилл» встретит на 7-м месте в первенстве ЦФО, что соответствует третьей строчке с конца.

Следующие матчи команде проведёт 14 и 15 января на площадке «Технолога-СШОР№4» (Белгород).