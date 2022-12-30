Спортсмен года по версии GOROD48: Михаил Шкарин завершил год досрочными победами

Представитель славной династии выиграл ещё два турнира, а всего за год одержал шесть побед на топовых соревнованиях.

15-летний Михаил Шкарин из Липецка вновь подтвердил репутацию восходящей «звёздочки» греко-римской борьбы.

В Подольске воспитанник СШОР №9 выиграл престижный Всероссийский турнир памяти Героя России В.Талалихина среди юношей до 16 лет. Соревнования стали для Михаила особенными – он впервые перешёл в категорию до 85 кг, но и новым соперникам не оставил ни единого шанса.

Все 4 свои победы над соперниками из Москвы, Ярославля, Приморского края и Рязани наш борец завершил досрочно.

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Характерный эпизод произошёл в финале. Михаил перевёл своего противника в партер, после чего совершил серию накатов, каждый из которых принёс ему по 2 балла и в итоге – сумму, достаточную для досрочной победы. За кадром видео звучит голос, в шутку подбадривающий Шкарина: «Михаил, это не интересная борьба – раз и готово».



Михаил вновь на вершине. Рядом с пьедесталом его отец директор СШОР №9 Юрий Шкарин и тренер Андрей Кочетов



Буквально за несколько дней до этого Шкарин ещё в категории до 75 кг вышел на ковёр в Суздале Владимирской области на Кубке «Автодора». Здесь ему предстояло провести три встречи и все три он выиграл и тоже – досрочно, в том числе в финале у пермяка Даниила Бурдина.

По мнению GOROD48 именно Михаил, несмотря на юный возраст, как никто заслуживает звание спортсмена года в Липецкой области.

В этом году ученик Андрея Кочетова и Владимира Макарова выиграл почти всё, что мог, в том числе самые главные соревнования - чемпионат России среди своих сверстников, открытый чемпионат Москвы, стал победителем VII международных спортивных Игр «Дети Азии». Плюс победа в Калининграде на Всероссийских соревнованиях на призы Заслуженного тренера России Владимира Хромова.

Относительную неудачу он потерпел лишь в Кубке России среди борцов до 18 лет в Боре Нижегородской области. Этот турнир оказался единственным, в котором Михаил не сумел подняться на верхнюю ступень пьедестала почета, соревнуясь с более старшими борцами. Шкарин довольствовался «всего лишь» бронзовой медалью.

И теперь ещё две всероссийские победы под занавес триумфального года…