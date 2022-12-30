В Липецкой области стало на трёх мастеров спорта больше

Всего в уходящем году это звание получил 31 наш земляк.

Трое липчан под Новый год получили подарки не от Деда Мороза, а от министра спорта РФ. Приказом Олега Матыцина № 183 нг звания мастеров спорта присвоены Надежде Андреевой (борьба на поясах), Веронике Лукиной и Игорю Моргачёву (оба – всестилевое каратэ).

20-летняя Андреева из Кузбминских Отвержек в уходящем году заняла 2-е место в первенстве России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок (2002-04 г.р.). При этом ей пришлось совершить настоящий подвиг: Надежда вынуждены была выступать в более тяжелой весовой категории – до 76 кг. Тем не менее наша землячка победила двух соперниц и лишь в финале уступила Мадине Рахимджоновой из Татарстана.





Разница в габаритах спортсменок заметна невооруженным глазом даже на фото

Ельчанка Вероника Лукина в этом году заняла 3-е место в чемпионате России, а затем повторила свой бронзовый успех в чемпионате мира, который прошёл в Орле.





Вероника – третья в России

Игорь Моргачёв заветную мастерскую корочку получил за успех годичной давности – в декабре прошлого года он выиграл Всероссийские соревнования в Казани.

Любопытно, что с января этого года во всестилевом каратэ изменились нормативы: теперь для присвоения мастерского звания нужно победить на двух таких турнирах. Можно сказать, что Моргачёв успел запрыгнуть на подножку уходящего поезда.

Спортсменов подготовили соответственно Ислам Ибрагимов, Армен Акопян, Владимир Бедоян.

В областном управлении по физической культуре и спорту уточнили, что в 2022 году звания мастеров спорта получил 31 наш земляк.