Более, чем на десяти улицах Липецка отключат холодную воду

31 декабря «РВК-Липецк» проведет плановые ремонтные работы на своих сетях в двух районах Липецка – неудобства из-за отсутствия холодной воды ожидают жителей 11 улиц.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улиц Одесской и Станционной – машина с водой для питья подъедет к дому № 1б по улице Одесской.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах № 70 по улице Гагарина, № 1, 4, 5, 7, 20, 24 по улице Шевченко, №№ 2, 4, 12 по улице Вавилова, № 21 по улице Новокарьерной, №№ 11, 19, 88 по улице Тельмана, в частном секторе улиц Тельмана, Кротевича, Урицкого, Новокарьерной, Гранитной, Шевченко, Вавилова, проезда Шишкина. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Вавилова, 2.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



