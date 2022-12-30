Общество

сегодня, 16:55

Более, чем на десяти улицах Липецка отключат холодную воду

6 556
#отключения
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Более, чем на десяти улицах Липецка отключат холодную воду

31 декабря «РВК-Липецк» проведет плановые ремонтные работы на своих сетях в двух районах Липецка – неудобства из-за отсутствия холодной воды ожидают жителей 11 улиц. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улиц Одесской и Станционной – машина с водой для питья подъедет к дому № 1б по улице Одесской. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах № 70 по улице Гагарина, № 1, 4, 5, 7, 20, 24 по улице Шевченко, №№ 2, 4, 12 по улице Вавилова, № 21 по улице Новокарьерной, №№ 11, 19, 88 по улице Тельмана, в частном секторе улиц Тельмана, Кротевича, Урицкого, Новокарьерной, Гранитной, Шевченко, Вавилова, проезда Шишкина. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Вавилова, 2. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

6 556
#отключения
2

Комментарии (6)

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Житель района

3 минуты назад
Позавчера отключали воду на 8 часов, потом весь вечер текла грязь из крана. Не прошло и двух дней и вот опять. С электроэнергией тоже беда, напряжения нет. Зато дом строят 11 этажей на тельмана. Его к каким сетям подключат? Повеселимся и мы и обладатели новых квартир у Быханова сада. Добро пожаловать в АД!
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Мудрый

19 минут назад
Ну и маразм! У большинства людей первый выходной,подготовка к новому году и такой подарок от эффективных у руля города!Что,разве нельзя было хоть раз в году не отключать воду?Это открытое издевательство от местной власти!
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Житель

31 минуту назад
Называется, с Новым годом. Потом включат грязную и вонючую воду. Вот она, забота городских чиновников о людях, вот оно продвижение «своих» подрядчиков. Бизнес во власти во всех смыслах.
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Зимний рыбак

37 минут назад
машина с водой для питья подъедет к дому № 1б по улице Одесской. Можно туда поднести унитаз с пустым бачком и прочим содержимым?
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Дедушка мороз из РВК

57 минут назад
Вот вам и приготовление к новому году.
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Гостья

сегодня, 17:03
Такого раньше не было.Людям готовится к Новому году,а воды нет.Это уже на полное разложение похоже.Чем занимаются чиновники мэрии и в каких странах они сейчас?
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