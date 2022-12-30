В России

сегодня, 16:32

В РФ увеличилось количество некачественных смартфонов

95
#смартфоны
Спрос на услуги ремонта цифровых гаджетов за год вырос на 20-25%, подсчитали эксперты Mobile Research Group. Пик спроса пришелся на весну, когда этого года, когда ситуация с поставками новой техники в РФ была неопределенной, отметил ее ведущий аналитик Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями».

По словам источника, знакомого с менеджерами нескольких вендоров, спрос на услуги ремонтников смартфонов вырос из-за увеличения продаж подержанных аппаратов, а также поставок на рынок устройств китайских брендов второго и третьего эшелона. 

Рост спроса на услуги по ремонту электроники связан не только с тем, что российские пользователи стали рациональнее относиться к покупкам дорогостоящих гаджетов и проблемами с поставками смартфонов ведущих мировых брендов, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
«На рынке появляется все больше устройств от небольших китайских вендоров и восстановленных смартфонов — зачастую качество этих гаджетов хромает, их приходится чинить чаще, чем продукцию ведущих мировых брендов. Хотя все зависит от конкретного пользовательского опыта», — рассуждает эксперт.

Впрочем, в ремонтные мастерские несут не только смартфоны — интерес к ремонту бытовой техники вырос даже сильнее, отмечают участники рынка. Например, на «Юле» спрос на ремонт стиральных машин в начале IV квартала этого года по сравнению с январем этого же года вырос на 180%, посудомоечных машин — на 100%, холодильников и телевизоров — на 50%, перечислили в пресс-службе компании. Октябрь стал вторым пиковым месяцем по спросу на ремонт бытовой техники — первый пришелся на июнь, отметил представитель «Юлы».

95
#смартфоны

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#налоги
Налог со вкладов впервые начислят по итогам 2023-го года

сегодня, 16:30

В России
В Москве возбудили дело после падения льда на голову генералу МЧС
#падение льда
В Москве возбудили дело после падения льда на голову генералу МЧС

сегодня, 14:41

В России
ФТС сообщает об автомобильной пробке на выезде из РФ в Грузию
#пробка #Грузия
ФТС сообщает об автомобильной пробке на выезде из РФ в Грузию

сегодня, 13:52

В России
Россияне назвали индексацию маткапитала главным событием года в сфере жилья
#маткапитал #опрос #жилье
1
Россияне назвали индексацию маткапитала главным событием года в сфере жилья

сегодня, 13:15

В России
Трехкилометровая пробка из автомобилей образовалась на подъезде к Крымскому мосту
#Крымский мост #пробка
Трехкилометровая пробка из автомобилей образовалась на подъезде к Крымскому мосту

сегодня, 12:32

В России
Налоги на доходы по вкладам впервые начислят по итогам 2023 года
#налоги #вклад
1
Налоги на доходы по вкладам впервые начислят по итогам 2023 года

сегодня, 11:34

В России