Общество

47 минут назад

Липецкая вечЁрка: драка в автобусе, дешевая еда для школьников и пьяные собаки

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#вечЁрка #драка #школьное питание #Новый год
Липецкая вечЁрка: драка в автобусе, дешевая еда для школьников и пьяные собаки

Сегодня, 30 декабря, подрались два водителя автобуса, цены на школьную еду кейтеринговые компании снизили почти на треть, и ветеринары рассказали о том, с какими проблемами к ним привозят животных, после празднования Нового года.

Водители автобусов 345-го и 346-го маршрутов сегодня подрались прямо на дороге. Судя по видеозаписи, конфликт начался из-за того, что один подрезал второго. Пассажиры очень просили сначала их высадить, а потом уже выяснять отношения. 

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Городской департамент транспорта пообещал сделать выводы о культуре водителей.

— Дебилизм во всей своей красе. Ради денег готовы позориться на весь мир, — написала Липчанка.

— Поднимите проезд до 100 они еще и стрелять в друг друга будут, — предложил Житель.

А накануне 48-летня женщина получила в автобусе № 24 переломы двух ребер. Полиция начала административное расследование. Липчан новость сильно задела и они оставили свои комментарии.

— А пострадавшей кто-нибудь подсказал, что во время движения надо держаться за поручни? Может хватит только водителей винить, — решил уточнить Sokol med.

— Неоднократно наблюдал, как водители автобусов болтают во время движения по сотовым телефонам. Видимо, их надо изымать и на конечных давать позвонить по личным вопросам. Видимо, и водитель этого автобуса заболтался (можно проверить по роумингу) на время аварии и резко затормозил вспомнив кого он везет, — предположил Липчанин.

— Бедняжка, надо было так угодить! Под праздник! — пожалел женщину Алкан лтз.

Другая липчанка пострадала от сожителя, он ее поджег, когда пара праздновала наступление Нового года. Сейчас женщина находится в ожоговом центре. У нее обожжены лицо, шея, туловище и руки.

— Белочка пришла за 48 часов до торжества, — заметила Алина Глебова.

А еще одна липчанка, продав квартиру в Москве за пять миллионов рублей,  передала деньги неизвестному в кафе. Она надеялась разбогатеть на покупке акций. Ничего у нее не получилось.

— Сказка про Буратино в современной интерпретации. Теперь тётя больше не живёт в Москве, — написала Лиса Алиса.

Мэрия Липецка собиралась потратить на питание школьников за первые шесть месяцев следующего года 168 миллионов рублей, а потратит всего 122,4 миллиона - кейтеринговые компании сбили цену на торгах. Такой экономии в администрации не шибко-то обрадовались, она  может выйти боком

Стоит отметить, что подобная ситуация уже была в феврале 2021 года. ИП Мамедов Васиф Акиф Оглы и его ООО «Карт-Бланш» тоже снизили на треть начальную цену контракта на школьное питание. Но тогда поднялся такой шквал возмущения, что бизнесмен отказался от контракта, а департамент образования заключил договоры с фирмами, которые ранее обслуживали школы.

— Руководство города просто обязано питаться этой едой, — сострил Колян.

Во время предстоящего празднования Нового года могут пострадать не только невоздержанные люди, но и их питомцы, причем, как правило, по вине владельцев.

Животных поят алкоголем, перекармливают человеческой едой, а еще четвероногие страдают от елочной мишуры и взрывов салюта. Ветеринары просят подумать о братьях наших меньших. Иначе их придется откапывать, делать операции и приводить в чувство.

К Новому году готовятся и в наркодиспансере. В него уже поступили 20 жертв корпоративов. При этом врачи отметили, что липчане стали реже умирать от последствий алкоголизма. В уходящем году погиб 61 человек. Бывали годы, когда эта цифра оказывалась вдвое большей.

— Печально, в наркологии ждут аншлаг. Все правильно сказано, только когда это останавливало. Хочешь праздника, отключи телефон, спрячь обувь и карту, купи по чуть-чуть и радуйся, что целый, а не в травме или морге, — предложил Алекс.

И немного позитива на вечер. В Грязях появился новогодний автобус.

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Последний день уходящего года будет теплым. По прогнозам синоптиков, в Липецке до +2 градусов, а по области даже до +5!  Самым теплым днем 31 декабря был в регионе в 1970 году, тогда столбики термометров поднялись до +3 градусов. Есть шанс, что этот рекорд будет побит. С наступающими праздниками! Встретимся в следующем году. И пусть в нем будут только положительные рекорды!
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#вечЁрка #драка #школьное питание #Новый год

Комментарии (2)

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Timofey

9 минут назад
Жаль водителя 346-ого....что ему пришлось пережить агрессию со стороны водителя 345-ого маршрута после того как маршрут 346 перешел муниципалам началась настоящая благодать все рейсы выполняются как швейцарские часы даже поздние рейсы на 23:30 и 23:50 осуществляются даже по выходным безумно рад изменением произошедшие с 346-тым этим летом одно из важнейших радостных событий года для меня.
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Электорат

32 минуты назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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