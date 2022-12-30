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20 минут назад
В Москве возбудили дело после падения льда на голову генералу МЧС
Инцидент произошел 28 декабря на Инициативной улице в Москве.
Уголовное дело возбудили после падения льда на голову генералу МЧС РФ в Москве, - сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"По материалам Дорогомиловской межрайонной прокуратуры, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.
Днем 28 декабря с нежилого здания на Инициативной улице на мужчину упала наледь, он был госпитализирован. Позже в пресс-службе МЧС рассказали, что пострадавшим оказался 50-летний генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Он прооперирован, находится в сознании, - сообщает ТАСС.
Момент падения наледи попал в объектив камер наблюдения. Видео ранее опубликовала столичная прокуратура.
Пострадавшего доставили в больницу. Врачи выявили у Елизарова ушибленную рану лба, сотрясение головного мозга, открытую черепно-мозговую травму, - передает РЕН-ТВ.
"По материалам Дорогомиловской межрайонной прокуратуры, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.
Днем 28 декабря с нежилого здания на Инициативной улице на мужчину упала наледь, он был госпитализирован. Позже в пресс-службе МЧС рассказали, что пострадавшим оказался 50-летний генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Он прооперирован, находится в сознании, - сообщает ТАСС.
Момент падения наледи попал в объектив камер наблюдения. Видео ранее опубликовала столичная прокуратура.
Пострадавшего доставили в больницу. Врачи выявили у Елизарова ушибленную рану лба, сотрясение головного мозга, открытую черепно-мозговую травму, - передает РЕН-ТВ.