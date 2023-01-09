Сдается в эксплуатацию самый дорогой жилой комплекс в Липецке

Строительная компания «Сфера»

Отдел продаж: г Липецк ул. Гагарина, 145

Телефон: +7 (4742) 377-240

Юр.наиманование: ООО СЗ "СФЕРА"

Проектная декларация размещена на сайте: наш.дом.рф

Банки партнеры: ПАО "Сбербанк", ПАО Банк "ВТБ",

АО "Альфа-Банк", АО "Россельхозбанк",

ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк "Зенит",

АО "МИнБанк".



Рек

лама

Жилой комплекс "Парк" аккуратно вписан в уже существующую застройку центрального района, в непосредственной близости к самому благоустроенному парку в городе - «Быханов сад». В данной локации удачно сочетаются зеленое окружение и хорошая транспортная доступность.Цена квартир оправдывает местоположение объекта, комфорт жилого комплекса, качество используемых в строительстве материалов, уникальные виды и удачные планировки. Архитектурно-пространственное решение ЖК «Парк» отличается лаконичностью, строгостью и придаёт комплексу свой характер. Темная керамогранитая плитка на фасаде в контрастном колористическом решении с декоративной штукатуркой, строгими четкими линиями придает зданию объем и неповторимую индивидуальность.Просторная парадная зона выполнена в уникальном дизайнерском стиле, который был разработан специально для данного жилого комплекса, сочетает в себе эстетическое удовольствие и подчеркивает внешний вид прилегающей зеленой зоны.Поднимаясь на современном высокотехнологичном лифте, превращающим повседневное действие в путешествие, полное удовольствия, вы почувствуете тишину и одновременную быстроту движения. Проживая в квартирах, вы не будете обеспокоены шумом лифтов, двери закрываются плавно и бесшумно. Поэтажные тамбуры также не оставлены без внимания дизайнера, в отделке используются современные решения: потолки грильятто, технические проемы закрыты мебельными панелями, выполненными под заказ, оригинальная нестандартная поэтажная нумерация, светильники с датчиками движения.Заходя в свою будущую квартиру, жильцы встретят панорамные окна в гостиных, увеличенные оконные проемы в других помещениях, высококачественную отделку гипсовой штукатуркой, идеально-ровную полусухую цементную стяжку, продуманную и функциональную электрическую разводку со встроенными квартирными щитками.Расширенные оконные проемы и витражи лоджий заполнены пластиковыми окнами компании Rehau, которые знамениты своим немецким качеством, стойкостью и надежной фурнитурой. В самые неприглядные морозы они сохранят для вас тепло, а жарким летом принесут прохладу в вашу квартиру с прекрасным видом на самый центр живописного города Липецка. Лоджии, расположенные выше 6 этажа, панорамные и утепленные, таким образом даже в холодное время года ничто не помешает будущим жильцам наслаждаться эксклюзивными видами из своих квартир. Объем внутреннему пространству жилых помещений добавляет нестандартная высота потолков-2,9 м.Для удобства покупателей ЖК «Парк» в подземном уровне жилого комплекса расположен просторный паркинг. Автомобили будущих жильцов всегда будут под надежной защитой от неблагоприятных погодных условий, осадков и перепадов температур. Из подземного уровня легко подняться на необходимый этаж, так как два лифта, пассажирский и грузопассажирский, опускаются в зону парковки.Приватное пространство внутреннего двора Жилого комплекса «Парк» с детской площадкой избавляет от беспокойства за гуляющих детей. На закрытой территории ЖК организован собственный выход в «Быханов сад». Внутренняя территория парка пронизана сетью аллей, идущих вдоль всей озелененной территории, где разместились современные детские эко-площадки и workout зоны, пространства для рекреации и уединения.В пределах 5 минут от жилого комплекса на машине вы с легкостью доберетесь до бизнес-центров города, ресторанов, кафе, поликлиник, общественных зон отдыха. В 5 минутах пешком от комплекса находятся две школы и 3 детских сада, современный спортивный комплекс «Green Hill».К продаже в Жилом комплексе «Парк» еще доступны 1-комнтные квартиры от 51,0 до 59,0 кв.м, с возможностью перепланирования в 2-комнатные, просторные 2-комнатные площадью 74 кв., 3-комнатные квартиры повышенной комфортности - площадью 113 м2, также есть возможность объединения нескольких квартир.Жилой комплекс «Парк» - третий проект специализированного застройщика «Сфера». Строительная компания выполняет свои обещания, поэтому у покупателей всегда есть возможность получить ключи и заселиться в свои квартиры на 2-3 года ранее установленного разрешением на строительство срока.• ипотека с господдержкой 2020• ипотека с господдержкой семей с детьми• военная ипотека с господдержкой семей с детьми• военная ипотека с господдержкой 2020• недвижимость в новостройке