Общество

сегодня, 13:40

47-летнюю липчанку отправили в колонию за неуплату алиментов на двоих детей

2 265
#дети #алименты
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47-летнюю липчанку отправили в колонию за неуплату алиментов на двоих детей

Злостная неплательщица алиментов проведет в колонии 7 месяцев.

Левобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летней липчанки. Женщину признали виновной в неоднократной неуплате алиментов на содержание детей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, имеющая двоих несовершеннолетних детей женщина ранее была неоднократно судима, в том числе за уклонение от уплаты алиментов. С декабря 2021 года по апрель 2022 года подсудимая накопила задолженность перед детьми в размере свыше 36,5 тысячи рублей, а ещё она некоторое время скрывалась от следствия и суда и даже объявлялась в розыск.

В результате липчанке назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор ещё не вступил в силу.
2 265
#дети #алименты
3

Комментарии (2)

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яна

12 минут назад
А отцов почему не сажают за долги перед детьми???Или с женщинами легче бороться???
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ваха

48 минут назад
Ты хоть на воле сама себя обслуживала А теперь государство будет её 7 месяцев кормить
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