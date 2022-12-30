47-летнюю липчанку отправили в колонию за неуплату алиментов на двоих детей

Злостная неплательщица алиментов проведет в колонии 7 месяцев.

Левобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летней липчанки. Женщину признали виновной в неоднократной неуплате алиментов на содержание детей.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, имеющая двоих несовершеннолетних детей женщина ранее была неоднократно судима, в том числе за уклонение от уплаты алиментов. С декабря 2021 года по апрель 2022 года подсудимая накопила задолженность перед детьми в размере свыше 36,5 тысячи рублей, а ещё она некоторое время скрывалась от следствия и суда и даже объявлялась в розыск.



В результате липчанке назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.



Приговор ещё не вступил в силу.