Общество
сегодня, 13:40
47-летнюю липчанку отправили в колонию за неуплату алиментов на двоих детей
Злостная неплательщица алиментов проведет в колонии 7 месяцев.
Левобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летней липчанки. Женщину признали виновной в неоднократной неуплате алиментов на содержание детей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, имеющая двоих несовершеннолетних детей женщина ранее была неоднократно судима, в том числе за уклонение от уплаты алиментов. С декабря 2021 года по апрель 2022 года подсудимая накопила задолженность перед детьми в размере свыше 36,5 тысячи рублей, а ещё она некоторое время скрывалась от следствия и суда и даже объявлялась в розыск.
В результате липчанке назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор ещё не вступил в силу.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, имеющая двоих несовершеннолетних детей женщина ранее была неоднократно судима, в том числе за уклонение от уплаты алиментов. С декабря 2021 года по апрель 2022 года подсудимая накопила задолженность перед детьми в размере свыше 36,5 тысячи рублей, а ещё она некоторое время скрывалась от следствия и суда и даже объявлялась в розыск.
В результате липчанке назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор ещё не вступил в силу.
яна
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